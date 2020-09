Kevin Spacey, nuove accuse di molestie sessuali su due quattordicenni: «Ci invitò a casa a fare sesso»

Nuovi guai giudiziari per Kevin Spacey: l'attore premio Oscar per "American Beauty" è stato denunciato per molestie sessuali dall'attore Anthony Rapp e da un altro uomo che ha chiesto di restare anonimo. Le accuse risalgono agli anni ottanta quando entrambe le presunte vittime erano quattordicenni. Tre anni fa Rapp aveva già accusato Spacey di avances indesiderate quando era ancora minorenne.

La nuova azione legale è stata presentata presso la Corte suprema di New York a Manhattan: nella denuncia si parla di un ragazzino che Spacey avrebbe incontrato durante una classe di recitazione nella contea di Westchester e avrebbe invitato nel suo appartamento per «fare sesso». Nell'ultimo incontro Spacey avrebbe violentato il ragazzo nonostante i suoi ripetuti «no». L'avvocatessa di Spacey, Jennifer Keller, non ha voluto fare commenti.

