Khaby Lame, il TikToker da record sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia

Sul red carpet del 78esimo Festival del Cinema di Venezia, nella quinta giornata del festival, è arrivato anche il blogger italiano di origine senegalese, Khaby Lame, il tiktoker più seguito in Europa e il secondo al mondo a raggiungere 100 milioni di follower.

Khaby ha 21 anni ed è cresciuto con la famiglia vicino Chivasso, in provincia di Torino, dove è tuttora residente. È diventato famoso per la sua ironia dimostrata in video comici in...

