“Sette ore per farti innamorare”, l'anteprima tutta da ridere di Andrea di Maria

Cinema vietato causa Coronavirus e allora ecco i primi film che escono direttamente on demand. È il caso di Sette ore per farti innamorare. Giampaolo Morelli che firma il suo primo film da regista ed è uno dei primi film a fare il grande salto. I produttori Fulvio e Federica Lucisano che insieme al distributore Vision hanno aderito alla campagna #iorestoacasa e hanno reso disponibile il film (la sua uscita nelle sale era prevista per il 26 marzo) direttamente su Sky Primafila Premiere. L'appuntamento è per stasera. Nel film anche l'attore di Sala Consilina, Andrea di Maria, che ha pensato un modo tutto speciale (coadiuvato dal suo coinquilino di quarantena Paolo Petrella) per vivere l'anteprima del film ai tempi del Covid-19 con un video che sta spopolando.



Nel film, Andrea, interpreta un nerd di nome Fabrizio. Nel film Valeria (Serena Rossi), donna avvenente e dal carattere deciso ma da sempre disillusa sull’amore, è un’implacabile maestra di rimorchio per uomini single ai quali insegna l’arte della seduzione, convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Giulio (Giampaolo Morelli) è un giornalista di economia, uomo serio e po’ prevedibile, convinto invece che in amore non si possano attuare delle strategie. Quando, a un passo dalle nozze, la fidanzata Giorgia (Diana Del Bufalo) lo lascia per il suo capo Alfonso (Massimiliano Gallo), Giulio si ritrova scalfito nelle sue granitiche certezze, senza donna e senza lavoro. Deciso a riconquistare la sua ex andrà a lezione da Valeria, ma uno dei due dovrà cambiare idea. Perché innamorarsi è una scienza esatta o un mistero senza regole?