La quindicesima edizione del «Tam tam digifest» è dedicata alle donne

Torna il “Tam tam digifest” per la sua quindicesima edizione, dal 22 al 30 dicembre, la rassegna cinematografica quest’anno è dedicata al tema delle “Donne di frontiera - rivoluzioni al femminile” ed è visionabile in streaming sulla piattaforma Keaton.

Le pellicole sono incentrate sulle donne che hanno cambiato la storia.

Sei lungometraggi e due cortometraggi in omaggio:

“Diva!” il docufilm del 2017 diretto da Francesco Patierno, un film basato sulla vita dell’attrice Valentina Cortese tratto dal libro autobiografico “Quanti sono i domani passati scritto con Enrico Rot”.

“Grace Jones: Bloodlight and Bami”, di Sophie Fiennes, un ritratto stratiforme, adulto, anticonvenzionale della performer giamaicana.

“AstroSamantha” di Fabio Cerasola, anche questo un docufilm, in questo caso sulla vita di Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, pilota dell’Aeronautica Militare, protagonista della seconda missione di lunga durata dell'Agenzia Spaziale Italiana.

“La vita invisibile di Eurídice Gusmão”, un film diretto da Karim Aïnouz, premiato a Cannes nel 2019 come Miglior film per la sezione “Uncertain Regard”. “Eurídice Gusmão che sognava la rivoluzione” è il romanzo di Martha Batalha che il brasiliano Karin Aïnouz sceglie di portare sullo schermo, per due ore e venti che passano in un lampo, tante sono le emozioni che riesce a regalare.

“Marie Curie” di Marie Noelle, un film polacco del 2016, che racconta la storia di Marie Curie, che è stata una delle prime donne a cui è stato riconosciuto l’appellativo di “genio”, solitamente affibbiato a uomini. Le sue scoperte hanno avuto un forte impatto sulla scienza del Novecento e di oggi, portando alla luce una delle cause principali del cancro, la radioattività. Unica donna vincitrice di due Nobel, Marie Curie è un esempio femminile della Francia del XX secolo, che ha dovuto superare a testa alta gli attacchi dei media, dimostrando alla storia che anche un grande scienziato può “portare la gonna”. Premiato per i migliori costumi al Polish Film Award.

“Marie Heurtin - Dal buio alla luce” di Jean-Pierre Améris. Film francese del 2014 in cui viene narrata la coraggiosa battaglia di una ragazza sordo cieca di inizio secolo per affermare il proprio diritto a una vita normale, in un’epoca molto più sorda di lei, e alle poche voci civiche che chiedevano di non emarginare i disabili. Nomination Premio del pubblico al Festival di Locarno 2014 e Nomination Giffoni Film Festival 2015

Per la categoria dei corti, invece:

“Sirene” di Giulio Gargia, la storia di un pescatore e di un’antica leggenda, che irrompono nell’apparente normalità di una coppia in crisi

“Cristallo” di Manuela Tempesta, il racconto di due donne e di un drammatico segreto che le avvicina.

Il programma completo è visionabile sul sito https://www.keaton.eu/festival/tam-tam

È possibile utilizzare il codice coupon pubblicato per la visione dei film in streaming a 2,50 € e per la prima visione di “Marie Curie” a 3,50 €.

