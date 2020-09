«La vacanza», il film del napoletano Iannaccone arriva nelle sale

Dal 3 settembre nelle sale italiane il film di Enrico Iannaccone, intitolato «La Vacanza». A Napoli sarà proiettato al Modernissimo.



Sono due personaggi tormentati i protagonisti della pellicola del regista napoletano che nel 2013 ha vinto il David di Donatello per il Miglior Cortometraggio.



Nel cast Antonio Folletto, Catherine Spaak, Carla Signoris, Veruschka, Luca Biagini e Martina Klier.



Valerio (Antonio Folletto) è un trentenne che sembra essere in grado di vivere la sua vita tentando solo di distruggerla. Carla (Catherine Spaak) è una donna ancora bellissima, un'ex magistrato che inizia a manifestare i primi sintomi di Alzheimer ma con una travolgente voglia di vivere. Valerio e Carla sono due anime tormentate, che trovano in un'inaspettata amicizia la forza di confrontarsi con i dolori e i segreti del proprio passato. Sono entrambi legati ad Anneke (Veruschka), una misteriosa donna. Un viaggio di due persone anagraficamente tanto lontane, eppure così vicine nelle emozioni più dolorose che le condurrà a scoprire un nuovo modo di amare.