Dopo che Achille il «vuttazziello intofato» e la fidanzata Brigida la «purpetta» sono fuggiti da Napoli, barcamenandosi in rocambolesche avventure con il boss Antimo «fuggente» e l'ispettore Tartaglia sulla costa cilentana più di dieci anni fa, la banda è richiamata alle armi nel sequel «C'è di nuovo la valigia sul letto», diretto da Eduardo Tartaglia, ancora protagonista insieme a Veronica Mazza, Biagio Izzo e Maurizio Casagrande. Con loro, in diversi camei, ci sono Mariano Rigillo, Mario Porfito e lo chefstar Gennaro Esposito Equense che interpreta se stesso. Prodotto da La Valigia Film, Giallo Limone Movie e Run Film, in collaborazione con la Film Commission, il film è al cinema, prima di passare sui canali Mediaset in inverno.

Tartaglia, perché un sequel dopo tredici anni? Davvero non si può dire che abbiate battuto il ferro finchè era caldo. Che cosa vi ha spinti a questa operazione?

«Sono stati così tanti i fan che in questi anni ci hanno chiesto che fine avessero fatto i quattro di "La valigia sul letto", che a un certo punto non è stato più possibile ignorarli. Il primo episodio è entrato nel cuore di tanta gente, incassando seicento mila euro al botteghino. Questa volta la storia è interamente ambientata a Capaccio Paestum, senza fare tappa a Napoli, che invece faceva da sfondo alla prima parte del film del 2010. L'elemento comico è presente come allora e anche i personaggi che si ritroveranno a vivere mirabolanti vicende sono gli stessi. Chiaramente, quello che cambia è lo scenario italiano, il racconto, di nuovo, riflette le problematiche attuali».

Questa volta cosa succederà ai quattro?

«Il Covid è da poco finito e l'Europa ha stanziato miliardi di euro per la ripartenza dell'Italia. Durante una riunione a porte chiuse dei massimi funzionari dei servizi segreti, viene deciso di mettere fuori gioco i massimi esponenti della criminalità organizzata per evitare che parte delle risorse finiscano nelle loro mani. Come riuscirci? Mettendo su un ristorante giappo-napoletano "Sushi all'acqua pazza" in cui attirare i malavitosi, gestito dalla banda al completo, insieme ad Alfredo, l'aiutante dell'ispettore».

Chi non ha visto il primo capitolo, capirà lo stesso il film? Quanti rimandi collegano i due lavori?

«La storia, tra le righe, invita a riflettere: forse c'è qualcuno dall'alto che decide per noi, che vanifica la sincerità e la spontaneità della nostra vita? Io stesso me lo sono chiesto spesso durante il Covid e anche dopo, anche se la maggior parte delle persone sembra aver dimenticato quello che abbiamo vissuto. Amo far ridere la gente, ma devo trovare una motivazione che regga per poterlo fare. In questo caso, voglio portare il pubblico a porsi la stessa domanda, sfruttando la commedia, come ho già fatto con i miei lavori passati. Determinate scelte prese ai vertici non sono casuali e dobbiamo accorgercene. Questo film è il seguito del precedente, ma la storia è nuova, contemporanea e sensibile alle diversità che ci sono oggi in Italia. Gli stessi personaggi sono cresciuti nel tempo e chi non li ha conosciuti in precedenza può scoprirli oggi, più vecchi ma sempre divertenti, forse anche di più».

È sempre una commedia.

«Il film non ha presunzioni, vuole essere divertente e regalare emozioni ancora più intense del precedente. Antimo scoprirà di avere un figlio e questo, a suo modo, farà salire a galla il suo lato sentimentale, mentre la coppia Achille e Brigida, dopo tanti anni, inizierà ad accusare la stanchezza di una vita condivisa: a volte i problemi in due si dividono, ma altre si sommano. La storia non ha l'ambizione di essere autentica, basta che sia verosimile e per questo serve la struttura emotiva dei personaggi: se loro ci credono, ci crediamo anche noi. Spero che il film possa fare grandi numeri, anche se so che non sarà possibile eguagliare il risultato del precedente: le sale sono vuote ed è inutile illuderci che si riempiranno di nuovo come prima». Ed è un'ammissione amara davvero per Tartaglia.