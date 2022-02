«La vita bugiarda degli adulti», viaggio sul set della serie Netflix: «Le due Napoli? Si guardano nello specchio»

Le inconfondibili note di «Teardrop» dei Massive Attack, diffuse dagli altoparlanti montati sul set allestito sul molo del Carmine nel porto di Napoli, servono per creare la giusta atmosfera emotiva per le riprese della scena conclusiva del nuovo progetto seriale tratto da un romanzo di Elena Ferrante dopo L'amica geniale. Stavolta, a diventare narrazione audiovisiva è La vita bugiarda degli adulti, libro del 2019 pubblicato, come gli altri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati