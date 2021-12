House of Gucci, Lady Gaga: «Per capire Patrizia Reggiani ho smesso di mangiare, mi sono fatta del male»

Lady Gaga si gode il successo di House of Gucci, secondo film nella sua carriera da attrice dopo "A Star is Born", ma racconta i giorni difficili che ha vissuto per riuscire a entrare nel personaggio di Patrizia Reggiani: «Quando ho studiato il mio personaggio durante il lockdown, ho letto e letto e riletto così tanto, e sono arrivata anche a morire di fame per capire questa donna» ha raccontato in un'intervista al Los Angeles Times. «Il mio terapista mi dice sempre che dovrei cercare di lavorare al 70%, perché mi sto facendo male» ha aggiunto.

Lady Gaga: «Morta di fame per capire Patrizia Reggiani»

Lady Gaga sta crescendo come attrice, dopo una carriera da cantante ancora in ascesa. Ma deve ancora trovare un equilibrio personale: «Non creo un ambiente di lavoro sano. Fumo sigarette a raffica, scrivo tonnellate di appunti e lavoro su ogni sorta di memoria sensoriale e personificazione».

La cantante ha poi raccontato un aneddoto su una scena di "House of Gucci", che l'ha colpita particolarmente: «C'era questa scena nel film in cui al mio personaggio vengono date le carte del divorzio alla scuola di sua figlia. Mio marito (Maurizio Gucci, ndr) invia i documenti tramite l'avvocato dell'azienda di famiglia. Quindi vengo scaricato alla scuola di mia figlia. E ricordo solo di aver detto: "Ti urlerò contro per ogni donna sulla terra, per ogni donna che è stata ferita in questo modo". E poi mi sono riportata nel luogo in cui sono stato aggredita nella mia stessa vita». Lady Gaga ha poi concluso: «Dopo quella scena ero davvero un disastro, mi ha buttato giù».