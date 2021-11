Lady Gaga è The house of Gucci: «Sophia Loren mi ha ispirato»

Lady Gaga, a 35 anni è una diva senza confini, pronta a ribadire i suoi meriti anche nel film «The house of Gucci», in uscita il 16 dicembre con 500 copie (negli Stati Uniti la première è fissata per il 24 novembre). Regia di Ridley Scott, 84 anni a fine mese, lungo oltre due ore e mezzo l'opera passa in rassegna uno dei casi più scottanti e clamorosi della cronaca nera di metà anni 90: a quell'epoca, nel pieno di una feroce battaglia per il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati