Le anteprime del Mattino: 150 biglietti per «Le Mans '66. La grande sfida» tra Damon e Bale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano di gran carriera le anteprime cinematografiche con cui Il Mattino porta al cinema i suoi lettori. L'11 novembre regaliamo ai nostri lettori la visione in anteprima di «», storia della storica sfida automobilistica tra Ford e Ferrari: al centro della trama c’è la vera sfida tra le due case automobilistiche, nel 1966 appunto, quando le vetture italiane dominavano la 24 ore di Le Mans.Nel film il pilota inglese Ken Miles, intepretato da, e il progettista americano Carroll Shelby, a cui presta il volto, si impegnano nel costruire una Ford capace di battere finlamente le rivali. Il regista è(«Walk the line», «Logan»).Settantacinque gli inviti doppi a disposizione dei nostri lettori, per un totale di 150 persone: per l'esattezza 24 inviti, validi per due persone l'uno, per la proiezione dell'11 novembre alle 20.30 al cinema; altrettanti per la proiezione, alle 21, al; ancora 25 inviti validi per due persone l'uno per la proiezione all'Registrati, prima che gli inviti vadano esauriti, clicca QUI e vieni al cinema con Il Mattino.