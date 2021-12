Leonardo DiCaprio si tuffa in un lago ghiacciato per salvare due husky

Oltre ad essere riconosciuto per il suo talento come attore, Leonardo DiCaprio ha conquistato la simpatia di molti per il suo lavoro di attivista ambientale e il suo impegno per il benessere degli animali, come dimostrato durante le riprese del film Comedy Don't Look Up, saltando in un lago ghiacciato per salvare due cani.

Secondo il programma Around the Table il cast della commedia, a cui partecipano anche Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill e Tyler Perry, il protagonista di The Wolf of Wall Street non ci ha pensato due volte e, nonostante le rigide temperature di Boston (dove si svolgono le riprese) si è tuffato in un lago ghiacciato, per soccorrere due husky siberiani che vivevano nella casa che l'attore ha affittato insieme a Hill.

«I due cani sono caduti nel lago ghiacciato», ha raccontato Hill, che ha condiviso una casa con la star di Titanic durante le riprese. «Uno dei cani è caduto in acqua e - DiCaprio - si è tuffato nel lago ghiacciato per salvarlo, ma non appena ne ha tirato fuori uno, l'altro è saltato», ha ricordato Lawrence.

Lo stesso DiCaprio ha spiegato che mentre tirava fuori il primo husky, «l'altro ha cominciato a leccare quello che stava annegando». «Siamo finiti tutti in acqua», ha detto l'attore, che ha riconosciuto che probabilmente non era la persona giusta per entrare in acqua.