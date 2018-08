Una lesbo Batwoman guida la carica delle supereroine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Agosto 2018, 11:00

Captain Marvel, Wonder Woman, Supergirl & Batwoman: dal 2019 in poi, sugli schermi cinematografici di tutto il mondo e nelle serie tv, calerà un'ondata di supereroine destinate a soppiantare l'universo cine-fumettistico, tradizionalmente appannaggio di maschi dai muscoli ipertrofici. La nascita del fenomeno si può far risalire a cinque anni fa: nel 2013 «Frozen» ha incassato nel mondo più di un miliardo e 276 milioni di dollari e nei manager degli Studios hollywoodiani è sorta la speranza di aver individuato un nuovo filone di blockbuster. Quel cartoon era un inno alla «sorellanza», distruggeva il mito del principe azzurro e mostrava due principesse lontane anni luce dallo stereotipo consolidato fin dal 1937 da Biancaneve. La speranza è diventata certezza nel 2017, quando «Wonder Woman» ha risollevato gli incassi del DC Extended Universe con più di 821 milioni di dollari e stracciando al botteghino Superman e Batman. A dire come i tempi stavano cambiando anche per i supereroi è arrivato anche il primo supereroe nero, «Black Panther», con più di un miliardo e 346 milioni di dollari incassati.La speranza di conquistare il pubblico femminile ha portato anche a curiose riletture di film del passato, riscritti con protagoniste donne nei ruoli che in origine erano maschili (è successo a «Ghostbusters» e «Ocean's 11»), fino alla minaccia inversa del ventilato remake di «Splash Una sirena a Manhattan», stavolta con Channing Tatum nelle pinne di «sirenetto», al posto della leggendaria Daryl Hannah. Intanto «Gli Incredibili 2» con protagonista Elastigirl mentre Mr. Incredible rimane a casa ad accudire i super-figli è diventato il maggior incasso di tutti i tempi di un cartoon Pixar, con più di un miliardo e 88 milioni di dollari. E the Wasp/Evangeline Lilly ha conquistato il nome nel titolo del film (è la prima supereroina Marvel a farlo) a fianco di Ant-Man/Paul Rudd.