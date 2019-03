Lino Banfi all'Unesco: «Ecco cosa mi ha detto Di Maio. Per mia moglie malata ho rinunciato a un ruolo importante»

Paolo Brosio: «All'Isola dei Famosi ho dato tutto. Alcol e droghe, poi la svolta di Medjugorje che mi ha fatto trovare Eva»​

Sabato 30 Marzo 2019, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 19:44

ospite di Verissimo: l'82enne attore pugliese, da poco diventato commissario, ha raccontato tanti aspetti della sua vita e della sua carriera. A cominciare dagli esordi («Ero giovane e bello, mi mantenevo facendo fotoromanzi e sognavo lo spettacolo») fino alle ultime vicende che lo hanno interessato, con tante polemiche a livello politico.I figli digestiscono una orecchietteria di famiglia a Roma ed è proprio qui che l'attore ha incontrato per la prima volta, ministro dello Sviluppo Economico, del lavoro e vicepremier: «In genere non vado all'orecchietteria, ma quel giorno c'ero e lui venne a trovarmi con un mazzo di fiori. Prima ci eravamo incontrati una o due volte, ma lui mi disse: "Non mi interessa chi voti, io sono un tuo grande fan e ho visto tutti i tuoi film"». Sul ruolo che sarà chiamato a ricoprire all', Lino Banfi precisa: «Devo comunicare con le persone, specialmente i giovani, nelle scuole e nelle università. Farò parte di una commissione che stabilisce quali debbano essere i nuovi Patrimoni dell'Umanità, d'altronde ho anche ricevuto una laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione da una università di Malta. Mi hanno accusato di togliere un posto di lavoro a dei laureati, ma vi assicuro che non guadagno nulla».Si parla poi della, affetta da una malattia neurologica: «Si è ammalata proprio quando finalmente avevamo tanto tempo da passare insieme. Per restare accanto a lei, ho rinunciato a un ruolo importante, da protagonista e ben pagato, ma in Germania. Non potevo allontanarmi da lei, che mi chiede sempre: "E se poi non ti riconosco più?". Io continuo a risponderle: "Che problema c'è? Ci presenteremo un'altra volta"». Il loro amore è nato in età adolescenziale ed è stato osteggiato dalla famiglia di lei: «Io venivo dal seminario, ma ero stato cacciato a 15 anni. Ero disperato, ma un prete mi disse: "La tua vocazione non è questa, ma quella di far ridere, ce l'hai innata"». Il padre diera fortemente contrario alla loro relazione: «Lei faceva la parrucchiera, aveva un'attività ben avviata ma decise di seguirmi comunque. Il padre provò anche a dar fuoco al negozio e ci rese la vita impossibile: la nostra fuga d'amore durò 60 km, poi alla fine lui ci raggiunse dopo anni ed è morto a Roma, tra le mie braccia e non tra quelle dei figli».Si parla anche dei figli, Walter e Rosanna. Quest'ultima, dopo aver sconfitto il cancro, è diventata una grande testimonial della prevenzione.ricorda la nascita della figlia, avvenuta in casa: «Ho tagliato io il cordone ombelicale, poi mi passarono la placenta e mi dissero di buttarla. La gettai nel wc e non nel secchio, ho intasato tutto il condominio, un disastro».Si parla poi di un amico come: «L'Ucraina lo ha dichiarato pericoloso? Tutto questo fa molto ridere»., nella sua vita, è riuscito ad incontrare ben tre diversi: Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. L'attore ricorda: «Papa Ratzinger non credeva che mi fossi sposato solo una volta, a Papa Francesco non sono ancora riuscito a far dire "Una parola è troppa e due sono poche", ma è uno dei miei obiettivi. Quando l'ho incontrato gli dissi che siamo coetanei, anche se ho qualche mese più di lui, e lui disse che mi portavo bene i miei anni». Il personaggio più amato dal pubblico, tra quelli interpretati da, resta inevitabilmente quello di nonno Libero in Un medico in famiglia: l'attore vede una delle prime scene, in cui compare accanto alla piccola Annuccia. Era il 1998, oggi la bimba cresciuta nel corso della fortunata serie è una ragazza di 24 anni.In chiusura di trasmissione, proprio mentre si accinge a lasciare lo studio,decide di incalzare: «Ma quando ti sposi?». La conduttrice, infatti, è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi da 18 anni, ma i due non sono mai convolati a nozze. Silvia, comunque, assicura: «Quando sarà il momento, sarai il primo a saperlo».