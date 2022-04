Liza Minnelli “sabotata” dall'Academy: «Costretta ad apparire in sedia a rotelle agli Oscar»

Dopo lo schiaffo di Will Smith, la sedia a rotelle di Liza Minnelli. La notte degli Oscar di quest'anno torna a fare discutere dopo che un amico della star, il pianista Michael Feinstein, ha rivelato che la cantante è rimasta «molto delusa» dalla sua apparizione al Dolby Theatre.

«Ha accettato di apparire agli Oscar solo se fosse stata su una sedia da regista, perché ha avuto problemi alla schiena» ha raccontato Feinstein martedì, parlando al 'The Jess Cagle Show di SiriusXM'. «Ha detto: 'Non voglio che la gente mi veda zoppicare là fuori. Sai, voglio avere un bell'aspetto. Non voglio che la gente si preoccupi di me».

Tutto era stato programmato perché Liza Minnelli potesse comparire sul palco accanto a Lady Gaga su una sedia da regista, come programmato inizialmente. L'incidente tra Will Smith e Chris Rock tuttavia deve avere sconvolto i piani dell'organizzazione a tal punto che, al momento di andare in scena per presentare il premio più ambito dell'Academy, quello per il miglior film, gli operatori dietro le quinte hanno cambiato idea.

Secondo Feinstein, un direttore di scena l'ha informata pochi minuti prima della sua apparizione che sarebbe stata seduta su una sedia a rotelle piuttosto che su una sedia da regista. Dal canto suo la figlia di Judy Garland non ha potuto fare altro che adeguarsi, ma con un certo disappunto. «Era nervosa – ha detto Feinstein – e questo la faceva sembrare fuori. Riuscite a immaginare di essere improvvisamente costretti a essere visti da milioni di persone nel modo in cui non vorreste essere visti? Questo è quello che le è successo».

Il risultato? Di fronte a una delle platee più importanti del mondo del cinema la diva di Hollywood è apparsa insicura, balbettante e a un certo punto ha perfino perso il filo del discorso. Per fortuna accanto a lei c'era Lady Gucci, che sottovoce l'ha tranquillizzata e l'ha aiutata a proclamare il vincitore. Un gesto commovente che in parte ha oscurato il dispiacere dell'attrice.