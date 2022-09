Lo Star Trek Day di Los Angeles chiama a raccolta i fan di tutto il mondo

Si è tenuto a Los Angeles lo Star trek Day 2022. L’evento celebra le diverse serie e i film dell’iconico franchise. Durante la celebrazione panel, interviste, red carpet e after party, con la partecipazione dei talent di tutti gli amatissimi film di Star Trek, nonché gli attori di Strange New Worlds, Lower Decks, Discovery e Picard. L'evento, al quale hanno partecipato fan provenienti da tutto il mondo, è iniziato con il red carpet, seguito da una presentazione di 90 minuti in stile talk-show con i diversi talent dell'Universo Star Trek. A seguire un after party durante il quale gli appassionati della saga hanno potuto incontrare loro beniamini e festeggiare il giorno dedicato a Star Trek con cocktail e cibo a tema. Lo Star Trek day 2022 è stato trasmesso in diretta ma può essere rivisto a livello internazionale su Paramount+.