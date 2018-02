Lollobrigida, a 90 anni arriva la stella sulla “Walk of Fame”: «Sono commossa»

Gina Lollobrigida, 90 anni, ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame:

Sono passati 50 anni dal mio ultimo film a Hollywood, ma la gente oggi mi ha accolto come se fosse passato un minuto. Sono commossa

Perché il riconoscimento diventasse realtà si è impegnata Tiziana Rocca, direttrice del festival Filming on Italy, che l'ha premiata con il Filming On Italy Life and Achievement Award, consegnato da Danny Huston, figlio di John, che nel 1954 la diresse nel Tesoro dell'Africa, suo film d'esordio negli States.

Ho rischiato di non farlo quel film. John Huston un giorno mi disse, ti paghiamo lo stesso, ma sei libera. Risposi che avevo firmato un contratto e avrei fatto il film. Perché non mi voleva? Pensava fossi troppo bella e aveva paura della gelosia della moglie

L'ammirazione per De Sica è sempre viva:

Mi avesse chiesto di camminare su un filo sospeso lo avrei fatto

. Il futuro è pieno di progetti:

Vorrei organizzare una mostra delle mie sculture, magari proprio a Los Angeles

.

