London Film Festival: presentato in anteprima «Dashcam», l'horror rivoluzionario girato con iPhone

Presentato in anteprima al London Film Festival «Dashcam», un nuovo e rivluzionario horror prodotto da Jason Blum e diretto da Rob Savage. Il film è stato girato con iPhone e la sua uscita ha creato un vero caso, dividendo il pubblico a metà.

La trama

L'intero film è girato dalla prospettiva dell'iPhone portatile della protagonista o della dashcam della sua auto, mentre trasmette in streaming tutto ciò che fa mostrando anche i commenti degli spettatori in diretta.

Una musicista, interpretata da Annie Hardy, depressa dal suo stile a Los Angeles, durante la quarantena, decide di scappare e andare a Londra per vedere un membro della sua band, interpretato da Amar Chadha-Patel. Da qui gli eventi prenderanno una volta pulp, alla donna verrà infatti chiesto di traportare un cadavere.

La divisione della critica

Per Screen International, la critica Wendy Ide ha descritto il film come "furiosamente caotico", mentre Chad Collins di Dread Central lo ha elogiato dicendo che "dominerà il la storia degli horror". Gran parte delle critiche al film sono rivolte alla protagonista bollata come "uno dei personaggi più irritanti dell'horror nella memoria recente" secondo il critico di Bloody Disgusting Meagan Navarro. J

«Dashcam» attualmente non ha una data di uscita nel Regno Unito né nel resto d'Europa.