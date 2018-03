«Loro», il film di Sorrentino su Berlusconi uscirà in due parti: ecco il primo trailer

Giovedì 29 Marzo 2018, 12:39

Ora è ufficiale: «Loro», l'atteso film di Paolo Sorrentino su Berlusconi, uscirà in due parti, come Il Mattino aveva anticipato: la prima, il 24 aprile, la seconda il 10 maggio. Da oggi è in circolazione il primo trailer: una carrellata sui volti del film, i «loro» di un cast ricchissimo, da Elena Sofia Ricci a Riccardo Scamarcio, da Kasia Smutniak a Roberto Herlitzka, sulle note di Malafemmena cantata da Toni Servillo-Berlusconi con sfumature meneghine al chiaro di luna, forse nel corso di una «cena elegante» al mare, in Sardegna. «Loro», nella sua unità di prima e seconda parte, dovrebbe essere uno dei titoli di punta del festival di Cannes, al via l'8 maggio.