L’informazione che si nutre di polemiche e sensazionalismi, l’accanimento del sistema giudiziario, le fake news e la cancel culture: intorno a questi temi centrali nella nostra società si muove «The Penitent», il film diretto e interpretato da Luca Barbareschi, da oggi nelle sale dopo l’anteprima all’ultima Mostra di Venezia. Scritta dal Premio Pulitzer David Mamet e affilata come un rasoio, la storia già portata dal regista più volte in teatro si dipana sullo schermo in un continuo gioco di specchi. A New York la vita professionale e privata di uno psichiatra va in frantumi quando l’uomo si rifiuta di testimoniare a favore di un ex paziente violento e instabile che ha ucciso otto persone. L’appartenenza alla comunità Lgbt dell’artefice del massacro, la fede ebraica del medico, il ruolo survoltato dei media, il giudizio severo della legge scatenano intorno al caso una tempesta perfetta. Perché accade tutto ciò? «Perché la natura umana è crudele» dice un personaggio del film. Ed è questa crudeltà unita al pregiudizio, al conflitto tra etica e interessi personali, alla superficialità dell’opinione pubblica, alla gogna mediatica, la chiave di volta di «The Penitent». Barbareschi e Mamet sono amici da anni. L’uno ha tradotto in italiano tutti i testi dell’altro e spesso li ha messi in scena. Ora dice: «La sceneggiatura di questo film è un regalo che suggella quarant’anni di sodalizio artistico e umano».

APPROFONDIMENTI Demi Moore: «Io nuda a 61 anni, non temo la mia età. Per girare quelle scene avuto bisogno di sentirmi vulnerabile» Judi Dench, l'icona del cinema annuncia il possibile ritiro dopo 60 anni di carriera: «Non ci vedo più» Albert Ruddy, morto il produttore de «Il Padrino» e «Million Dollar Baby» vincitore di 2 Oscar

Ha portato «The Penitent» dal teatro al cinema, com’è andata?

«Tengo molto a questa sceneggiatura, è il film più vicino a tutto quello che penso nella vita. Lavorare con David è stata una delle esperienze più belle della mia carriera, ha scritto un testo preciso come un orologio. Un gioiello prezioso».

Il film intercetta temi caldi del dibattito contemporaneo.

«La verità è che Mamet è un genio e sa capire in anticipo dove va il mondo. Con lui mi sono occupato di cancel culture già nel 1990, quando portai a Spoleto uno spettacolo che si intitolava “Oleanna”, in cui un professore veniva radiato dall’università perché accusato di aver stuprato verbalmente una studentessa. Un’evidente assurdità. La cancel culture sta distruggendo l’Europa a colpi di nichilismo culturale, mentre dovremmo sostenere la meravigliosa elaborazione della dignità delle differenze».

«The Penitent» è il suo primo film americano.

«È stata un’impresa impegnativa. In teatro sono abituato a dirigermi da solo, ma qui avrei dovuto recitare in inglese e volevo che il protagonista avesse delle radici. Volevo farle sentire. Io sono nato in Uruguay, così ho chiamato il mio personaggio Carlos David Hirsh, che è il cognome di mia madre. Per due mesi mi sono chiuso in casa a studiare con una bravissima coach, ho imparato a memoria 170 pagine di dialoghi, alla fine sapevo le parti di tutti i personaggi. È stata un’intensa full immersion».

La storia è ispirata a un fatto di cronaca.

«Sì, il caso Tarasoff, in cui uno psicanalista rimane vittima della macchina del fango. Di questo tratta il film: di come viene devastata la vita privata di una persona quando inciampa nel circo mediatico e giudiziario. Oggi la stampa è piena di maldicenze e di gossip: più ti nutri di queste cose, più l’algoritmo gira. Ricordo quando correvamo all’edicola notturna a comprare i giornali appena usciti per leggere le recensioni dei grandi critici ai nostri spettacoli. Altri tempi».

Lei è anche produttore del film con Eliseo Entertainment in collaborazione con Rai Cinema. Il cast è internazionale, con Catherine McCormack, Adam James e Adrian Lester.

«Ho messo tutto me stesso in questo progetto e vederlo uscire a fine stagione, con le sale mezze vuote, francamente mi dispiace. “The Penitent” è il più bel film che non verrà visto in Italia. Se pensa che alla Rai hanno mandato anche “J’accuse” di Polanski a tarda sera…».

Ha altri progetti con lui dopo «The Palace»?

«Sono riuscito a far uscire il suo film in tutta Europa e ne sono molto orgoglioso».

E per lei, che progetti ha?

«Io ho un teatro chiuso da due anni, l’Eliseo, e voglio riaprirlo, sono pieno di rabbia e di dolore. Se non riesco, lascio l’Italia e torno in Uruguay. Voglio poter guardare la foto di mio padre sempre a testa alta, la dignità è la cosa che conta di più».