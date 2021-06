«Luca», un'estate italiana nei favolosi anni Sessanta

Un giro in Vespa con il vento in faccia per le stradine delle Cinque Terre, la voce di Morandi per illudersi di andare a cento all'ora, il sole, il mare, le trenette al pesto e l'amicizia tra due ragazzi che si sentono ganzi come il Gatto e la Volpe della canzone di Edoardo Bennato. «Questa storia è una lettera d'amore alle estati della nostra giovinezza» dice Enrico Casarosa, regista del nuovo film Disney e Pixar dal 18 giugno in streaming...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati