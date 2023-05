Luciano Sovena, morto il produttore cinematografico: aveva 73 anni. «Un grande e generoso professionista»

È morto all'età di 73 anni il produttore cinematografico Luciano Sovena. A darne notizia è la Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, di cui era presidente. «Un grande e generoso professionista, amico del cinema italiano», lo ricorda la Fondazione. «Ironico, simpatico, aperto a tutti, è stato a lungo amministratore delegato dell' Istituto Luce e presidente di Roma Lazio Film Commission. Era diventato il punto di riferimento per il mondo che amava: il cinema che ha sempre avuto nel cuore e a cui ha dedicato la vita».

La scomparsa

Avvocato specializzato in diritto dello spettacolo e delle comunicazioni e in diritto d'autore, Sovena è stato tra l'altro membro della commissione per il credito cinematografico e di revisione cinematografica della presidenza del Consiglio, nel 2003 ha fondato il primo Centro euromediterraneo di cinematografia, dal 2003 al 2008 è stato Ad dell'Istituto Luce, nel biennio 2008-2009 ha ricoperto anche la carica di presidente, dal 2009 al 2011 è diventato Ad di Cinecittà Luce.

Le quattro volte (2010) di Michelangelo Frammartino, vincitore del Premio della critica al Festival di Cannes 2010 e il Nastro d'Argento Speciale 2010; Private (2004) di Saverio Costanzo, Pardo d'oro, Pardo d'argento per l'interprete Mohammed Bakri e Premio della giuria ecumenica al Festival di Locarno 2004, Nastro d'argento 2005 e del David di Donatello 2005 per il miglior regista italiano esordiente. Ha inoltre coprodotto I colori dell'anima. Modigliani (Modigliani, 2004) di Mick Davis e interpretato da Andy Garcia e Il mercante di Venezia di Michael Radford con Al Pacino. Dal 2002 faceva parte della direzione artistica del Torino Film Festival diretto da Steve Della Casa.

Rocca: un duro colpo per la Regione

È venuto a mancare nella notte Luciano Sovena, Presidente della Fondazione Roma Lazio Film Commission. Nella sua lunga carriera ha curato produzioni e distribuzioni cinematografiche ed è stato un valido talent scout. È stato anche amministratore dell'Istituto Luce. Dallo scorso anno faceva parte della direzione artistica del Torino film festival. Un duro colpo per la nostra Regione. A nome della Giunta, porgo alla famiglia le più sincere e sentite condoglianze«. Lo dichiara in una nota Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio.