Malumore, il corto animato del salernitano Nese sul podio del Torino Film Festival

Una madre si prende cura degli anziani nelle loro case mentre il ticchettio dell'orologio fa il conto alla rovescia della giornata lavorativa, tra i suoni del respiro pesante, che aumentano la paura del vuoto. É la sinossi di «Malumore/Bad Mood», il corto di animazione (durata 12 minuti) firmato (disegni, sceneggiatura e regia) da Loris Giuseppe Nese, classe '91, e premiato al Torino Film Festival 2020, conclusosi oggi, nella sezione Italia diretta da Davide Oberto con la mission di scovare nuovi talenti ed idee fresche. La storia di un quartiere - la periferia di Salerno - trasfigurato con tonalità dark e dissacranti - ha convinto la giuria e incorona il cortometraggio, il terzo prodotto dalla Lapazio Film, che già agli inizi di novembre ha portato a casa il Mephisto 97.6 Award come «Best animated film» al Dok Leipzig di Lipsia. Il film breve, applaudito anche dalla stampa di settore, vede al montaggio la ventisettenne Chiara Marotta (con Nese, entrambi salernitani, lui di Pastena, lei del centro storico, ha fondato la Lapazio); le musiche sono di Davide Maresca, interpreti Rossella De Martino e Patrizia Scannapiecoro. «Ho voluto usare l'animazione – spiega il regista – perché ha a che fare con il concetto di memoria legato all'infanzia. Da dove vengo? È la domanda che cerco di pormi sempre con i miei film. Partendo dai miei ricordi di bambino, ho voluto raccontare il sentimento di instabilità che caratterizza certe aree della mia città, cercando di restituire le problematicità di uno specifico contesto che negli anni ho avuto modo conoscere da vicino. Insieme a Chiara Marotta ho raccolto la “voce” del quartiere popolare in cui sono cresciuto, realizzando un archivio sonoro che restituisce gli umori e i desideri di una parte della città. Questi elementi documentari trovano in Malumore un’elaborazione finzionale, a tratti favolistica e marcatamente soggettiva, fondendosi con la memoria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA