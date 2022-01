Mamma ho perso l'aereo, Macaulay Culkin e Brenda Song si sposano. E spunta l'anello

Fiori d'arancio per Macaulay Culkin e Brenda Song. Il tempo passa per tutti, anche per le due star di Mamma ho perso l'aereo e Zack e Cody al Grand Hotel, che presto convoleranno a nozze. Dopo quattro anni di relazione e un figlio, i due attori, co-protagonisti in Changeland, si preparano a pronunciare il fatidico «sì».

Macaulay Culkin e Brenda Song.

Poco avvezzi a parlare della loro vita privata, per un po' Macaulay Culkin e Brenda Song erano riusciti a mantenere il riserbo, ma pochi giorni fa l'attrice è stata paparazzata a Beverly Hills con un diamante all'anulare sinistro e l'avvistamento ha fugato ogni dubbio.

A confermare il lieto evento è stato il magazine People, secondo cui: «I due sono emozionatissimi all’idea di un futuro insieme». La coppia, unita dall'ottobre 2017, il 5 aprile 2021 ha dato alla luce Dakota e ora si prepara a compiere il grande passo. 41 anni lui, 33 lei, «Macaulay e Brenda hanno adorato stare insieme come una famiglia da quando hanno accolto Dakota. E il fidanzamento [ufficiale] è il naturale passo successivo per loro».