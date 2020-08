Mamma ho perso l'aereo, il piccolo Kevin compie 40 anni: il post di Macaulay Culkin su Twitter

Se volete sentirvi vecchi ci pensa Macaulay Culkin, star di Mamma ho perso l'aereo. «Hey ragazzi, volete sentirvi vecchi? Io ho compiuto 40 anni. Benvenuti». A scriverlo su Twitter, prendendosi gioco dei suoi numerosi fan, è proprio il celebre ex enfant-prodige di Hollywood. Nel giorno del suo 40mo compleanno l'attore (nato a New York il 26 agosto del 1980) scherza sul fatto che chi lo seguiva all'epoca -sono passati ben trent'anni dalla pellicola diretta da Chris Columbus, uscita nel 1990) sta ormai 'invecchiandò con lui. Moltissimi i commenti di affetto e di auguri degli internauti, vicini da sempre all'attore e alle sue vicende di vita travagliate e non sempre rosee.

Como, ragazzino di 12 anni mette in fuga i ladri in casa (come in "Mamma ho perso l'aereo")

Mamma ho perso l'aereo: dopo 27 anni Mcaulay Culkin è di nuovo Kevin



Hey guys, wanna feel old? I'm 40. You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Ultimo aggiornamento: 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA