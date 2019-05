Maradona, storia di un gladiatore a Cannes: è il giorno del docufilm di Asif Kapadia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 20 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CANNES - La voce di Diego: «Sul campo si dimentica la vita, si dimentica tutto». Il boato del San Paolo. I gol più belli tra le immagini in bianco e nero dell'infanzia a Buenos Aires, il giorno della prima comunione, e l'arrivo a Napoli con la città in delirio ai suoi piedi. I due scudetti e quel Mondiale vinto da solo. Il gol di mano contro l'Inghilterra? «Non lo ha fatto Maradona, lo ha fatto Dio». Il trionfo e la caduta. La cocaina, la camorra, la solitudine disperata e la resurrezione. Un viaggio senza segreti nei conflitti di «un enigma carismatico».Asif Kapadia è un regista specializzato nel racconto di vite eccezionali. Con il documentario su Amy Winehouse ha vinto un Oscar, con quello su Ayrton Senna pensava di aver dato soddisfazione al suo amore per lo sport. Ma la tentazione di girare un film su Maradona, nata ai tempi della scuola di cinema, ogni tanto gli tornava in mente. E quando ha avuto la possibilità di mettere mano a cinquecento ore di girato inedito commissionato dal primo agente del Pibe, Cyterszpiler, a due operatori incaricati di seguirlo sul campo e fuori negli anni napoletani della sua carriera, il progetto ha preso corpo. «Diego Maradona» è nato così: e sono centotrenta minuti di pura emozione. Distribuito da Nexo Digital e Leone Group, in Italia si vedrà in sala il 23, 24 e 25 settembre. Ieri a tarda sera la proiezione ufficiale fuori concorso al Palais, e come sempre Diego ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto per poi dare forfait (pare per problemi alla spalla). Dice il regista angloindiano, che ha accompagnato il film con il biografo ufficiale dell'ex calciatore Daniel Arcucci e il suo preparatore atletico Fernando Signorini: «Maradona a Napoli è la storia della sua vita, il racconto sfrenato e indimenticabile di un talento senza rivali. A Napoli è salito sul tetto del mondo e a Napoli i suoi problemi sono emersi, diventando incontrollabili».