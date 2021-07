13° edizione di Marateale, Premio internazionale Basilicata: un incontro fra cinema e glamour, cultura e spettacolo

Da stasera, fino a sabato 31 luglio, avrà luogo la 13° edizione di Marateale, premio internazionale di Basilicata, presso l'hotel Santavenere.

L'evento di questa sera sarà aperto dall'esibizione della “Marateale Brass orchestra” e a seguire la proiezione del cortometraggio vincitore del Millenium Award 2021.

APPROFONDIMENTI LA KERMESSE Marateale, un tris di donne in arrivo: Nancy Brilli, Lucia Ocone e... IL FESTIVAL Venezia 78, la Mostra del cinema parla napoletano con Paolo... L'OSSERVATORIO SULLA COMICITà Premio Massimo Troisi, a Villa Bruno la 21esima edizione

Momento clou sarà l'intervista di Monica Marangoni e Carolina Rey a Federico Zampaglione, artista poliedrico: frontman dei Tiromancino, regista e sceneggiatore di apprezzate opere cinematografiche, a Giglia Marra, attrice nel film inedito “Morrison”, a Luca Ward, doppiatore e attore e a Rocco Papaleo, attore e regista lucano.

Nel corso delle prossime serate sul palco di "Marateale" saliranno numerosi artisti, da Matt Dillon, a Carlo Verdone, Stefano Fresi, Lillo, Remo Girone, Giovanni Allevi, Arianna, Nancy Brilli, Cinzia TH Torrini, Giovanni Veronesi, Paolo Genovese e tanti altri.

Si ricorda che Marateale sarà svolto completamente nel rispetto delle norme anti Covid.

Per accedere all'evento è necessario scaricare l'applicazione Ufirst e registrarsi.

Per coloro i quali, invece, non riusciranno ad accedere al Santavenere, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione due maxi schermi nella piazza principale del centro storico e al porto.