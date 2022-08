Maria Grazia Cucinotta e Giò Sada al Villammare Festival Film&Friends

Gran finale con incontri glam per la ventunesima edizione del Villammare Festival Film&Friends. Applausi e richieste di autografi per il carismatico Giò Sada, co-protagonista del film "L’amore non si sa" di Marcello Di Noto, in concorso alla kermesse della costa cilentana. Vincitore dell’edizione 2015 di X Factor, l’artista è nel cast di diverse pellicole e interprete della versione italiana dei brani del film d’animazione "Rock Dog". A Villammare canta due titoli scatenando, con la sua caratteristica voce roca da rocker, l’entusiasmo dei tanti giovani presenti. Poi riceve il premio per la migliore canzone originale: il suo commento in note all’opera di Di Noto.

Villammare Festival Film& frinds, arriva la Cucinotta

E tra i divi acclamati bordo mare, come non citare l’affascinante Maria Grazia Cucinotta, che tra il plauso generale ha presentato in concorso due pellicole da lei interpretate: "Il vecchio e la bambina", di Sebastiano Rizzo, proiettato su questi schermi qualche giorno fa, e "Gli anni belli", del regista Lorenzo d’Amico de Carvalho. In molti chiedono foto e selfie alla star de "Il postino" per immortalare l’importante momento sui social. E la diva dispensa sorrisi a tutti. Ricorda, sul palco, i suoi esordi mentre riceve l'omaggio come miglior attrice per “Il vecchio e la bambina”. Opera che è anche miglior film nella sezione TTC.

Per il resto del podio, a Pino Quartullo va il premio personaggio maschile dell’anno mentre Ornella Muti é "Icona Cinema Italia". Fine kermesse dai toni musicali, dedicata alle intramontabili colonne sonore. Ad interpretarle il musicista Nello Salza, consacrato “tromba del cinema italiano” dalla critica: nella sua carriera ha inciso oltre 400 colonne sonore e ricoperto il ruolo di protagonista nelle partiture di film come “La vita è bella”, “La voce della Luna”, “C’era una volta in America”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Nuovo Cinema Paradiso” e “Il postino”. Accompagnato da tre musicisti, regala un momento di indiscutibile classe.