Martin Eden vince ancora: Platform Prize al Festival di Toronto

Venerdì 13 Settembre 2019, 17:43

Martin Eden, il film di Pietro Marcello già premiato con la Coppa Volpi a Luca Marinelli all'ultima Mostra di Venezia, ottiene al Festival di Toronto il prestigioso Platform Prize. E intanto il film di Pietro Marcello supera i 700mila euro al box office italiano. «Voglio ringraziare Cameron Bailey e Andrea Picard per aver invitato il film a Platform, e la giuria per aver scelto Martin Eden tra tanti film - così Pietro Marcello nel ricevere il premio -; e voglio dire grazie ai miei partner, Rai Cinema, IBC Movie, Shellac Sud, The Match Factory, e a tutte le persone che hanno lavorato con me a questo film. Ringrazio l'Istituto Luce Cinecittà - Filmitalia per il supporto che ha dato e continuerà a dare al film in tutto il mondo. Ringrazio - continua il regista - Luca Marinelli per il suo talento, Maurizio Braucci per il suo coraggio, Tiziana Poli per essermi stata vicina in tutti i miei film, sempre. E ancora i miei montatori, Aline Hervé e Fabrizio Federico, i produttori esecutivi Dario Zonta e Alessio Lazzareschi e tutta la squadra di Avventurosa che non smette mai di credere nella possibilità di realizzare un cinema diverso».