Scorsese cittadino italiano. Il sindaco di Polizzi Generosa lo invita in Paese

Lunedì 15 Ottobre 2018, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2018 15:13

Il regista americano Martin Scorsese è cittadino italiano. L’atto di nascita è stato trascritto nel comune madonita di Polizzi Generosa. «L’ultima volta che ho visto il regista qui mi ha detto che voleva organizzare una manifestazione con la partecipazione di Giuseppe Tornatore. Il regista americano gli aveva consegnato l’Oscar nel 1990 per “Nuovo Cinema Paradiso”. Adesso vorrei tornasse a Polizzi per ricevere un riconoscimento alla carriera, magari proprio dalle mani di Tornatore», ha detto il sindaco di Polizzi Generosa Giuseppe Lo Verde.La madre di Scorsese, Caterina, era di Ciminna e il padre, Luciano, di Polizzi Generosa. «Alcuni anni fa Scorsese è venuto in paese per cercare i suoi parenti. Era con Isabella Rossellini. Un dipendente comunale gli disse che erano tutti morti. Non era così. C’era un errore. Il cognome originariamente era Scozzese, poi in America è diventato Scorsese, Io stesso sono suo cugino - aggiunge il sindaco - Alla fine siamo riusciti a recuperare e incontrarlo di nuovo in paese quando i suoi genitori hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio». «Adesso lo abbiamo di nuovo invitato. Credo che gli possa fare piacere visto che è stato lo stesso Scorsese a chiedere di essere registrato in Comune», conclude.