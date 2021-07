Massimo Boldi compie 76 anni: «Non finirò mai di ringraziare il mio pubblico»

Massimo Boldi compie oggi 76 anni. E per il suo compleanno pubblica un lungo post sui social in cui si vede il comico lombardo seduto in treno, con indosso una camicia rosa, un giubbino giallo e un paio di occhiali e un'eccentrica mascherina. Sempre nel suo stile eclettico e ironico. «Era il 23 Luglio 1945 – si legge nelle prime righe della didascalia del post – all’ospedale del circolo di Luino nascevo io, Massimo Boldi ringrazio mia mamma Carla e mio papà Marco Traquillo per avermi messo al mondo, sino ad oggi la mia vita è una cosa meravigliosa, sono cresciuto in una famiglia semplice sana, ho due fratelli che amo come me stesso, mi sono sposato con Marisa e con lei abbiamo generato tre figlie Micaela Boldi, Manuela Boldi, Marta Boldi, da loro sono nati tre nipoti, Massimino, Vittoria e Leonardo».

APPROFONDIMENTI LATINA Nautica, l'attore Massimo Boldi in visita ai cantieri Rizzardi IL PERSONAGGIO Christian De Sica: «Anche io colpito dal Covid. Scordiamoci le... SOCIAL Massimo Boldi pubblica una foto di una ragazza e chiede aiuto per...

Nautica, l'attore Massimo Boldi in visita ai cantieri Rizzardi

Boldi poi prosegue: «Non finirò mai di ringraziare il mio pubblico che mi ha scelto per allietare le loro vite ogni volta che sentivano il bisogno di una risata, quella risata che fa bene al cuore, quella risata che fa bene alla mente e che cancella tutte le avversità accumulate nel tempo. Oltre alla mia famiglia, ho un esercito di persone che vanno dai 3 ai 99 anni che mi amano e mi vogliono bene. Questo è il più bel regalo che ho ricevuto per i miei 76 anni compiuti oggi. Mi auguro che la vita possa essere ancora lunga e proficua per vivere con voi i miei momenti migliori, che devono ancora venire. Grazie ancora per i vostri auguri e che il Signore Ci Benedica. Vi abbraccio con tutto il mio cuore».

Rieti, al Terminillo il ciak di un film con Diletta Leotta, De Sica e Boldi