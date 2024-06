L’amore, quella meravigliosa malattia che sullo schermo colpisce «Il postino» Mario Ruoppolo come una mazzata, lasciandolo senza fiato ma con la certezza di non voler guarire, è il lascito più intenso e palpitante di Massimo Troisi, che manca da trent’anni, ma dai nostri cuori non se n’è andato mai.

Da trent’anni Troisi continua ad abitare i nostri sentimenti con il suo sorriso discreto, la sua intelligenza acuminata, la sua dolce e filosofica ironia. Continua a stupirci con le sue intuizioni folgoranti e a nutrire l’immaginario di chi si mette con fiducia nella scia delle sue emozioni.

L’amore per Massimo unisce le generazioni e va oltre il suo eccezionale talento. L’amore di Massimo per un’arte antiretorica, decisa a scrollarsi di dosso il peso degli stereotipi, la sua capacità di andare in direzione ostinata e contraria impadronendosi dei generi con una grazia gentile ha creato un mondo. Oggi quell’arte che si nutre del suo linguaggio sincopato e della sua straripante ironia continua a vivere in un canone originale che gli apparterrà per sempre. L’unicità di Massimo è anche un formidabile moltiplicatore di affetti. Ha ragione Benigni, «morto un Troisi non se ne fa un altro», ma proprio la nostalgia per quell’artista e per quell’uomo speciale rende vivo e presente tutto ciò che lo riguarda.

Trent’anni fa Troisi sceneggiatore, attore e regista si era innamorato di un romanzo di Antonio Skármeta su Neruda. A tutti i costi aveva voluto acquistarne i diritti e farne un film. Era malato e stanco, ma si ostinò a portare avanti l’impresa con l’amico Michael Radford, anteponendo la riuscita del progetto amatissimo alla sua stessa vita: «Voglio finirlo con il cuore mio». L’ultimo giorno di riprese de «Il Postino», un giorno luminoso di inizio giugno, salutò la troupe con quel filo di voce che avrebbe commosso milioni di spettatori fino all’Oscar. «Ricordatevi di me» disse, con la malinconia che accompagna tutti i distacchi, e forse con il presentimento che non si sarebbe trattato di un semplice arrivederci. Poche ore dopo si addormentò per sempre, esausto di vita e di poesia. «Ricordatevi di me», aveva chiesto. Infatti. Nessuno, nessuno dei tanti che lo hanno amato nel mondo, lo ha dimenticato.

Da allora, grazie alla forza travolgente del suo talento, alla sua anarchica personalità Troisi è diventato un nostro contemporaneo. Non solo un’icona dello spettacolo che ha posto, a buon diritto, nel pantheon dei grandi artisti partenopei con Pino Daniele, Eduardo e Totò, ma un amico profondo e fragile, un punto di riferimento, un confidente di speranze remote, un destinatario di sorrisi tenaci o di delusioni cocenti. Sulla sua tomba a San Giorgio a Cremano mani ignote di adulti e bambini continuano a deporre lettere, poesie e disegni, in molti scrivono alla famiglia per condividere il dolore della perdita e cullarsi nella dolcezza malinconica del ricordo.

È un flusso continuo e collettivo di coscienza, questa corrispondenza, che Rosaria Troisi negli anni ha raccolto e ora ha pubblicato in un volume struggente, Caro Massimo, ti scrivo perché... (Readaction editrice), mettendo insieme «fogli colorati come fiori» che facevano capolino da una scatola troppo piccola per contenere una tale ondata di affetto. Ma Rosaria, che ha la stessa grazia semplice e riservata del suo celebre fratello, in questi anni ha fatto una cosa ancora più preziosa: ha tenuto vivo e teso il filo dei sentimenti indirizzando a Massimo, attraverso le pagine del nostro giornale, un vero e proprio epistolario. Trenta compleanni, trenta anniversari. La vita che scorre, le cose che accadono, i sentimenti che restano. E oggi, in una data così speciale per tutti coloro che hanno amato Massimo, ha voluto suggellarne il percorso con il linguaggio che a Troisi era più caro, quello della poesia, che sa riconoscere «i battiti del cuore» (la pubblichiamo in questa stessa pagina).





Già, Massimo sapeva come fa il cuore e conosceva la legge potente del desiderio. «L’amore - diceva - è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall’altra, e gli sconosciuti si accorgono che vi amate». Semplicemente. E nel suo caso, è andata proprio così. Lui da una parte, noi dall’altra, uniti da un sentimento che non sbiadisce. Perché l’amore, quello vero, sa resistere al tempo che passa.