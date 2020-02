Mercoledì una serie di iniziative per il «compleanno» di Massimo Troisi

Massimo Troisi rivive nei cuori e nel ricordo di quanti lo hanno amato e conosciuto anche solo attraverso i suoi film. La sua città natale, San Giorgio a Cremano mercoledì prossimo lo ricorda in occasione dell'anniversario del 67esimo compleanno, con «È nata una stella», un contenitore di eventi itineranti sul territorio che prenderanno il via alle 9 con la tradizionale deposizione di fiori sulla sua tomba, nel cimitero cittadino. A seguire, presso il cinema Flaminio ci sarà la proiezione del film «Il Postino», ultima pellicola della sua carriera in cui Troisi è stato attore e regista, rivolta alle scuole primarie e superiori. Al termine si svolgerà un dibattito su Troisi e sul cinema, alla presenza dei responsabili dell'Osservatorio Cinematografico Vesuviano e, in particolare, sul lavoro di digitalizzazione dei cortometraggi delle tante edizioni del Premio Troisi che l'Osservatorio sta compiendo in sinergia con l'amministrazione comunale.

LEGGI ANCHE Circum, stazione nel Napoletano ​ribattezzata «Casa Troisi»

Il ricordo di Troisi continua alle 17 nella Bottega delle Parole in Villa Falanga, dove Ciro Borrelli presenterà il suo libro «Pensavo fosse un comico, invece era Troisi», assieme a Giuseppina Scognamiglio, docente dell'Università Federico II di Napoli, profonda conoscitrice dell'artista. «Massimo Troisi è un esempio di genialità, arte e forte attaccamento alle sue origini» dice il sindaco Giorgio Zinno. «In virtù di quanto ha dato alla nostra città e dell'amore che i sangiorgesi nutrono verso di lui, abbiamo lavorato in questi anni per dare a San Giorgio un'identità tale da poter vedere e sentire costantemente la sua presenza. Dal Premio all'apertura di Casa Massimo Troisi, dalle panchine ai murales, Massimo è diventato un'icona per la nostra città, amata e apprezzata da tutti». «Massimo - spiega l'assessore alla Cultura Pietro De Martino - non ha mai perso l'occasione in ogni sua intervista per citare la sua amata San Giorgio ed è giusto che qui si celebri il suo compleanno, come lui avrebbe voluto, circondato dai familiari, dagli amici e dai tantissimi che lo ameranno per sempre». La giornata si conclude con l'evento 'Massimo nel cuorè, organizzato dall'associazione A Casa di Massimo, presieduta dal fratello Luigi e patrocinato dalla Città di San Giorgio a Cremano. Alle 18.30, nell'ex Fonderia Righetti in Villa Bruno, si incontreranno artisti, attori, cantanti, musicisti e tanti appassionati che gli renderanno omaggio, attraverso performance teatrali e musicali e ricordi di vita che li hanno legati al regista. Ingresso gratuito,.

Ultimo aggiornamento: 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA