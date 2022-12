In attesa dei numerosi omaggi, compresi altri due o tre docufilm, tra cui quello molto atteso di Martone, in arrivo nel 2023 per commemorare il settantesimo anniversario dalla nascita (19 febbraio 1953) di Massimo Troisi che cade il 19 febbraio, è già in sala come evento fino al 21 dicembre un docufilm che celebra le qualità umane dell'attore e regista di San Giorgio a Cremano scomparso il 4 giugno 1994 a 41 anni, a poche ore dalla fine delle riprese di «Il postino». Si intitola «Il mio amico Massimo», è diretto da Alessandro Bencivenga, prodotto da pianoB e distribuito da Lucky Red.

«Siamo qui per raccontare un incontro speciale, fondamentale, essenziale per la vita di tutti noi» dice Lello Arena, compagno di Troisi con Enzo Decaro nella Smorfia: è lui la voce narrante insieme a Cloris Brosca. Il documentario, infatti, è un omaggio corale al grande talento vesuviano da parte dei suoi amici: «Qui c'è solo Massimo visto attraverso gli occhi di chi è stato ispirato dalla sua bellezza e della sua poesia, dalle sue straordinarie intuizioni di uomo e di artista».

«L'amicizia è più impegnativa della passione e dell'amore», diceva lo stesso Troisi che, pur amando la solitudine, era sempre circondato da persone: «Massimo mi ha insegnato a essere sempre vera e sincera sul set perché tutto quello che siamo traspare sullo schermo» ricorda con emozione Maria Grazie Cucinotta, lanciata nel mondo del cinema proprio grazie al ruolo in «Il postino». «I suoi insegnamenti li porto sempre dietro e sono stati la mia carta vincente», continua l'attrice siciliana: «Sono passati 28 anni da quei giorni di riprese e non c'è momento in cui non pensi a lui con gratitudine perché mi ha aiutato a farcela. Non si può scindere l'attore dall'essere umano. Lui era unico anche nella vita».

«Sono un troisiano sin da quando ero ragazzino. Questo film è una dimostrazione del mio amore. Ho visto Non ci resta che piangere' a 10 anni, mio padre mi portò al cinema e risi tanto, ma è verso i 14 anni che è ho cominciato ad affezionarmi all'artista e innamorarmi dell'uomo. L'idea di realizzare questo docufilm nasce per omaggiare Troisi-uomo e mi è nata leggendo il libro Mi ricordo piripì zozzo' di Alfredo Cozzolino, amico d'infanzia di Massimo», racconta il regista originario di Formia e vissuto a Sessa Aurunca prima di traslocare a Trento: «In un viaggio con mio padre incontrammo Cozzolino in autogrill. Io lo riconobbi e volevo chiedergli un autografo, ma non lo feci. L'ho fatto ora, dopo 30 anni».

Il docufilm si apre e chiude con «Tutta n'ata storia» di Pino Daniele, mentre la colonna è di Giovanni Block. Oltre a mostrare frammenti di esibizioni cabarettistiche, teatrali e televisive, backstage, foto d'epoca e scene di film insieme alle testimonianze di amici come Carlo Verdone, Nino Frassica, Clarissa Burt, Pippo Baudo, Renzo Arbore, ammiratori come Ficarra e Picone e Gerardo Ferrara, sua controfigura sul set de «Il postino», ha una parte di fiction che rievoca l'infanzia e l'adolescenza vissuta a San Giorgio a Cremano.

«Dal libro di Cozzolino si capiva che Massimo era il capobanda dei suoi amici, perciò ho voluto ricostruire e mostrare le scorribande dei ragazzini, le partite di calcio, i panini con la mortadella, i giochi in strada e la sua capacità di leadership», racconta Alessandro Bencivenga: «Massimino era seguito da tutti, quello che diceva era cassazione. Nella vita esistono uomini ordinari e straordinari, lui era straordinario già da ragazzino. Ammaliava tutti, aveva una forza umana disarmante per tutti».

«Troisi mi ha insegnato a volare con la fantasia», aggiunge il regista: «Il suo modo di raccontare non era mai banale e spero che il pubblico sia preso dall'emozione guardando questo film. Mi viene in mente una frase da Il Postino: Mi sento come una barca sbattuta in mezzo al mare. Ecco, vorrei che il pubblico si sentisse così, sballottato dalle onde del mare e riuscisse a sentire tante emozioni, anche la rabbia del fatto che lui non è più qui con noi. Io non ho mai incontrato Troisi, eppure è come se l'avessi sempre conosciuto. Questa è la sua forza».