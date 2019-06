Massimo Troisi, un genio che è sempre vivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 3 Giugno 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando vinse la Coppa Volpi alla Mostra di Venezia per «Che ora è» di Ettore Scola, Massimo Troisi l'accolse alla sua maniera, scherzando sull'ex aequo che avrebbe dovuto condividere con «l'insaziabile» Marcello Mastroianni. Poi, ragionando sui gusti del pubblico, così impossibili da prevedere, disse: «Il film che mi ha fatto avvicinare al cinema è stato Edipo re di Pasolini. Lo vidi a San Giorgio a Cremano, ero un ragazzo. Non capii niente, eppure ne fui affascinato. Ancora oggi Pasolini è l'autore che maggiormente mi emoziona. Ha proprio ragione Scola: per amare non c'è bisogno di capire».Da venticinque anni, la scomparsa di Massimo è un amaro, incomprensibile sberleffo della vita. E da venticinque anni, tutto di lui resta vivo in chi l'ammirava e gli ha voluto bene. La genialità dell'arte, la poesia dei sentimenti, lo sguardo lungo sulla complessità del quotidiano. La leggerezza sapiente. Tutto resta. E tutto mette radici. Enzo Decaro, che gli fu accanto con Lello Arena nell'epoca gloriosa della Smorfia, dice con una sintesi efficace che Troisi «è contemporaneo come lo sono i classici»: «La sua bussola interiore, capace di guidarlo in tempi di grande disorientamento quali erano quelli che attraversavamo negli anni della nostra gioventù, ci indica ancora delle strade». Massimo, che se ne andò a 41 anni per via del suo cuore stanco e malato, è il simbolo della grazia applicata al talento, della resistenza tenace ai luoghi comuni, dell'ironia tagliente e mai volgare, di una comicità apparentata con l'etica. «Per tanti aspetti era un rivoluzionario, solo che esprimeva il suo punto di vista in modalità assolutamente personale». Toccava temi importanti alleggerendoli con la genialità di una battuta. «E quanto sarebbe necessario, un punto di vista centrato, in tempi così confusi e contraddittori, non servono troppe parole per dirlo. Massimo era un portatore sano di pensiero critico. Aver avuto la fortuna di condividerlo è l'eredità che io e Lello ci portiamo dentro».