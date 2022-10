«È molto personale e l'ho scritto tutto da me». Con queste parole Matthew Perry ha preannunciato l'uscita del suo libro di memorie «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», un'autobiografia densa di ricordi di vita dolorosi, che l'hanno portato a essere l'uomo che è oggi.

Matthew Perry e la relazione con Julia Roberts: «Ho rotto per evitare che lo facesse lei»

A 53 anni compiuti l'attore parla a cuore aperto non solo della sua dipendenza dall'alcool e dagli oppiacei, per i quali è stato in riabilitazione 15 volte, la prima nel 1997, rischiando spesso la vita. Ma anche della sua profonda solitudine, colmata per un breve periodo dalla fugace relazione con Julia Roberts, poi troncata per scelta di Perry.

Come ha confessato in un'intervista al New York Times lo stesso attore, divenuto celebre per avere interpretato il ruolo di Chandler Bing nella serie tv «Friends», i due si conobbero proprio sul set della sitcom. La Roberts era stata infatti contattata dai produttori per apparire in un episodio speciale della seconda stagione e lei aveva accettato, a patto di poter interagire nella storia proprio con il personaggio di Bing. «Le ho mandato tre dozzine di rose rosse e un biglietto dove dicevo “L’unica cosa più eccitante del fatto che tu appaia nello show è che ho finalmente una scusa per mandarti dei fiori” – ha raccontato Perry al giornale –. Non solo Julia accettò di fare lo show, ma mi mandò pure un regalo, dei bagels, un sacco di bagels», ossia delle grosse ciambelle.

Seguì un corteggiamento sfrenato di tre mesi via fax, in un tempo in cui non esistevano né le email né, tantomeno, i cellulari. Quando iniziarono a registrare l'episodio che sarebbe andato in onda nel 1996 Julia e Matthew erano già una coppia. Ma due mesi più tardi la storia finì per volontà dello stesso Perry. Una scelta dettata dalla paura di poter essere lasciato, come ha lui stesso ammesso nel libro a distanza di oltre 25 anni dall'accaduto: «Frequentare Julia Roberts è stato troppo per me. Ero costantemente certo che lei mi avrebbe lasciato. Perché non avrebbe dovuto farlo? Non ero abbastanza (per lei), non lo sarei mai stato, ero impossibile da amare. Quindi, invece di affrontare l’inevitabile agonia di perderla, ho rotto io con la bella e brillante Julia Roberts».

Cinque anni più tardi, nel 2001, Julia Roberts vinceva l’Oscar per «Erin Brockovich» e Perry ne ammirava da lontano il successo, seguendo la cerimonia di premiazione dal televisore di una clinica di riabilitazione. Una delle sue tante cadute, che l'hanno portato a toccare la morte con un dito e da cui è riuscito miracolosamente a salvarsi dopo anni, uscendo totalmente dal giro della droga e dell'alcool solo 18 mesi fa.