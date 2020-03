Morto Max Von Sydow, il preferito di Ingmar Bergman attore de L'Esorcista e Star Wars

È morto l'attore svedese Max Von Sydow. 90 anni, protagonista dei film di Ingmar Bergman. La sua carriera conta un centinaio di film e programmi tv. È stato nominato due volte al Premio Oscar, come miglior attore protagonista per Pelle alla conquista del mondo nel 1989 e come miglior attore non protagonista per Molto forte, incredibilmente vicino nel 2012. Tra i ruoli per cui è maggiormente ricordato, vi è certamente quello de "L'Esorcista", nell'omonimo film William Friedkin del 1973.

Recentemente aveva recitato un ruolo anche in "Star Wars: il risveglio della forza". La morte di Max von Sydow è stata confermata dalla moglie dell'attore Catherine, documentarista e produttrice.



