Micaela Ramazzotti conquista il Premio Virna Lisi come migliore attrice italiana: la manifestazione il 6 novembre a Roma

La talentuosa Micaela Ramazzo vince quest'anno il Premio Virna Lisi - Premio migliore attrice italiana indetto, dalla Fondazione Virna Lisi in collaborazione con Fondazione Musica per Roma e CityFest. La manifestazione, condotta da Pino Strabioli, si svolgerà presso l'Auditorium Parco della Musica il 6 novembre alle ore 19.30. Il Premio è nato sei anni fa per volontà del figlio della grande attrice Corrado Pesci e di sua moglie Veronica per alimentare ed onorare il suo ricordo nel cuore delle persone che l'hanno amata e seguita durante tutta la carriera. Sul podio hanno ritirato la scultura del maestro Ferdinando Codognotto, le eccellenze femminili del cinema italiano, attrici illustri che si sono contraddistinte per i ruoli che hanno interpretato come Margherita Buy, Paola Cortellesi, Monica Bellucci, Claudia Gerini ed Elena Sofia Ricci.

Tra gli ospiti eccellenti della serata Patty Pravo che si esibirà in alcuni brani iconici che fanno parte della storia musicale del nostro paese, un omaggio del corpo di ballo dedicato alla mitica e indimenticabile Raffaella Carrà e la musica del giovane Jacopo Mastrangelo. Confessa emozionata la Ramazzotti: «cara Virna Lisi, il tuo nome suona come quello di un fiore raro, forte e prezioso. Una volta ti ho incrociata in un corridoio della Fonoroma, sgranai gli occhi come quando ci si trova davanti a un mito. Magnifica. Quello sguardo limpido, regale. Quel sorriso amaro che sembrava prendere in giro la tua stessa bellezza. La malinconia elegante, attraversata dall'energia di una ribellione. Il tuo esser scappata dalla bambola seducente che Hollywood aveva in mente per te. Nei tuoi ultimi anni eri la madre e poi la nonna che avremmo tutti voluto. Sei stata di tutti, sei stata anche mia. Mi sono sempre portata nel cuore quel tuo sguardo di profonda umanissima comprensione delle persone e della vita. E nelle orecchie ho la tua voce, calda, intima, empatica. Quella volta che incrociai la meraviglia dei tuoi occhi, per un brevissimo istante, mi sentii guardata. E compresa e perdonata.Grazie per questo bellissimo premio che porta il tuo nome».

Nel corso della serata saranno assegnati anche il premio speciale alla carriera per la regia a Liliana Cavani e quello per la produzione cinematografica a Federica Lucisano. Ogni premio sarà consegnato da personalità del mondo della cultura e dello spettacolo italiano. La Fondazione oltre a mantenere vivo il ricordo di Virna Lisi attraverso il Premio, sostiene progetti volti alla conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo riguardante l'attrice, ma anche il restauro di quei film della storia del cinema italiano che si stanno perdendo, contribuendo così al riconoscimento del talento artistico italiano nel panorama internazionale. Si propone anche l'obiettivo di consegnare ogni anno una borsa di studio a ragazzi meritevoli che vorrebbero studiare per entrare nel mondo dello spettacolo ma non hanno i mezzi economici per farlo, contribuendo a mantenere vivo il desiderio e la passione per il cinema nei giovani. Virna Lisi nella sua lunga carriera ha vinto 2 David di Donatello, 6 Nastri d'Argento, un Globo d'Oro e 3 Grolle d'Oro oltre a diversi Premi onorari, David di Donatello speciale alla Carriera, un Globo d'Oro, una Grolla d'Oro e un Ciak d'Oro alla Carriera. Nel 1994 al Festival di Cannes ha vinto il Prix d'Interprétation Feminine per la sua interpretazione ne 'La regina Margot' di Patrice Chéreau che le è anche valso, prima attrice non francese della storia, un César per la migliore attrice non protagonista.