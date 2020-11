L'attore Michael B. Jordan è l'uomo più sexy al mondo, ma è ancora in cerca della ragazza giusta

L'uomo più sexy al mondo è Michael B. Jordan: l'attore 33enne è più noto, tra gli altri per i suoi ruoli in film come Rocky, Creed - Nato per combattere (2015) e Black Panther (2018).

A "battezzarlo" sexiest è stato il settimanale statunitense People, che "sbatte" l'ai tante attore in copertina (quella del 30 novembre 2020 - anticipata dal sito people.com) in polo color cipria, calzoni rigati sur ton e sguardo "furbetto".

Fisico scultoreo, come il pubblico ha avuto modo di ammirare al cinema, Michael è anche incredibilmente signle e tra gli uomini più più desiderati di Hollywood. Intervistato dal magazine, non nasconde la sua ammirazione per il corpo femminile: tuttavia - spiega - potrà rubargli il cuore una donna con senso dell'umorismo e comprensiva.



«La vita non contribuisce ad una relazione - ha detto - proprio no. Vorrei qualcuno che mi aiuti a crescere, ho una

lista (di valori, ndr), ecco perché sono ancora single, eh sì ho una lista». E per il futuro si vede come "family man" con una moglie e dei figli. «Avere una famiglia è importante», ha sottolineato.

Il magazine People seleziona il "Sexiest man Alive" dal 1985

Ultimo aggiornamento: 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA