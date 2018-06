Michael J Fox annuncia: «Si gira Ritorno al Futuro 4» ma è un fake

Fan di "Ritorno al Futuro" e di Michael J Fox in delirio dopo un post del protagonista J Fox:

Ciao a tutti - si è letto Facebook - Oggi è un giorno molto importante, oltre a essere il mio compleanno, vi annuncio RITORNO AL FUTURO IV!!!!! Ci abbiamo pensato per molti anni e abbiamo iniziato le riprese l'estate scorsa. Rivelerò la data di uscita fra qualche giorno. Vi adoro tutti!!!

Peccato che fosse solo un fake. Il profilo di Michael J. Fox da cui è stato fatto l'annuncio non è quello ufficiale, infatti sugli account ufficiale non si fa nessun riferimento a Ritorno al futuro 4. In più, se le riprese fossero davvero iniziate lo scorso anno, a questo punto della presunta realizzazione sarebbero sfuggite numerose informazioni a riguardo.

Domenica 10 Giugno 2018, 13:01 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 17:43

