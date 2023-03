Oscar 2023, Michelle Yeoh, chi è la miglior attrice ex bond girl e miss Malesia: «Donne, nessuno vi dica che non avete più l'età»

Michelle Yeoh è la prima attrice asiatica a conquistare la statuetta come migliore attrice. Il premio Oscar 2023 come migliore attrice protagonista le è stato assegnato per la sua interpretazione in «Everything Everywhere All at Once». «Grazie, per tutti i ragazzini e le ragazzine che mi guardano stasera, questo è un faro di possibilità, per capire che i sogni si realizzano, e non lasciate mai che nessuno vi dica che avete superato una certa età», ha detto l'attrice ritirando il premio.

Il discorso

Non sarei qua stasera - ha detto una emozionata Michelle Yeoh - senza i Daniels e la A2 e tutti gli altri". Poi i ringraziamenti: "Voglio dedicare questo premio a mia madre, a tutte le mamme del mondo perchè sono veramente loro le super eroine. La mia è in Malesia con la famiglia, vi voglio bene, ve lo porto a casa questo premio. Grazie per avermi dato la possibilità di essere qui stasera, alle mie figlie, alle mie figliocce, e grazie all'Academy. E' un sogno che si realizza", ha aggiunto l'attrice, 60 anni nata a Ipoh in Malesia, stringendo la statuetta di Everything Everywhere All at Once.



La prima volta dopo oltre 20 anni

La vittoria della Yeoh interrompe una lunga sequenza di edizioni degli Academy in cui le diversità sono state – verrebbe da dire “sistematicamente” – ignorate. Sono più di vent'anni, infatti, che un attore non caucasico non vince il premio come miglior attore: l'ultima volta è stata nel 2002, quando Halle Berry ha conquistato la statuetta per Monster's Ball - L'ombra della vita (significativamente, è stata proprio Berry a consegnare l'Oscar a Yeoh).

Chi è

Michelle Yeoh, ex Miss Malesia e Bond Girl, ha partecipato al franchise di Star Trek e ai cinecomic Marvel, eppure il mondo la scopre solo adesso, a 60 anni, quando vince il Premio Oscar per Everything everywhere all at once (film che si aggiudica sette statuette e che torna in sala in Italia per la terza volta da oggi 13 marzo).

Il ruolo, a dir poco surreale, l’ha vista negli ultimi giorni come favorita dei bookmakers nonostante l’agguerrita competizione di Cate Blanchett che con Tar ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia. Ecco un’altra nota diventata, ancora una volta involontariamente dolente: Michelle Yeoh ha condiviso – e poi cancellato - un articolo di Vogue che nel titolo si chiedeva se sarebbe stata o meno la prima attrice non bianca a vincere dopo 20 anni (la terza di colore, dopo Halle Berry e Viola Davis). Questo post violerebbe le regole per cui i candidati non possono menzionare i concorrenti. Comunque sia la vicenda, seppur controversa, non ha avuto alcun esito.