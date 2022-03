Brando De Sica gira il nuovo film «Mimì il principe delle tenebre» a Brusciano

Brusciano. Si trasforma in un set cinematografico la cittadina Nolana, ad arrivare a Brusciano con tanto di cineprese e ciak è Brando De Sica. A darne notizia è il sindaco Giacomo Romano sul suo profilo Facebook, emozionato per la scelta del regista romano di registrare in città le scene del suo ultimo film.

Figlio e nipote d'arte, Brando è l'erede artistico di celebri attori: Christian e Vittorio De Sica, Carlo Verdone. Oltre ad aver dimostrato ampiamente la sua bravura come attore in alcuni film di Carlo Vanzina e Neri Parenti la sua indole da regista ha preso il sopravvento, sua infatti la firma alla regia di cortometraggi e film tra cui «Parlami di me».

Il primo cittadino è contentissimo che Brusciano sia diventata scenografia per un set cinematografico e ha raccontato sui social la visita del celebre regista: «Brando De Sica sta girando nella nostra città il film "Mimì il principe delle tenebre". Oggi è venuto a trovarci in municipio. Auguriamo a lui e alla sua troupe un proficuo lavoro e li ringraziamo per aver scelto Brusciano per questa interessante pellicola. Naturalmente gli ho raccontato le bellezze e l'arte che caratterizzano la nostra città, dai Gigli al Cristo Rivelato».