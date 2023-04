Sono passati 15 anni da «Quijote», il primo film di Mimmo Paladino, che torna sul grande schermo con «La divina cometa» in cui La divina commedia dantesca si mescola alla natività della tradizione partenopea.

Prodotto da Run Film, Nuovo Teatro e Rai Cinema, con il contributo del ministero della Cultura e il sostegno di Film Commission Regione Campania, sceneggiato dall'artista con Maurizio Braucci, il film, con un cast vastissimo (da Enzo Moscato a Sergio Rubini), è stato presentato ieri sera al cinema Filangieri dal regista insieme ad alcuni dei protagonisti: la figlia Ginestra, Toni Servillo, ripresosi dal malore parigino, Tomas Arana, Giovanni Esposito...

«Mi sembrava che Dante conciliasse bene con l'idea che noi napoletani abbiamo del presepe, che può essere costruito come una scenografia e allo stesso tempo ha dei protagonisti variabili: gli evangelici canonici possono essere sostituiti con altre figure, come nella commedia dantesca», spiega il pittore.

Dante è il filo conduttore della storia, una figura silenziosa e osservatrice, che non parla quasi mai e si atteggia come una sorta di guida, che naviga sotto l'occhio vigile della «bambina cometa» e accompagna la natività durante il suo svolgimento. Lui c'è all'arrivo dei magi, c'è quando alcune famiglie cercano in coro il numero 25, c'è quando spuntano i personaggi che fanno parte del suo viaggio nell'inferno dantesco, come il conte Ugolino e Giordano Bruno, e anche quando fanno capolino delle figure comuni come il ferroviere e il cantore: un lavoro in cui la grande letteratura si interseca alle leggende popolari e la lingua parlata (anche dallo stesso Dante) è il napoletano.

«Ho scelto attori affermati, altri alle prime armi e ad alcuni che non lo sono per niente», precisa Paladino. «L'intento era sempre lo stesso: ricreare lo scenario variopinto che viene racchiuso nel presepe, così ho intersecato capacità e linguaggi. Servillo diventa il conte Ugolino, che condivide lo spazio con i pastori, interpretati da gente comune, e Moscato si trasforma nel sonnolento Benino».

Il regista rispolvera, insieme alla famosa natività, anche alcuni personaggi della tradizione noti e meno noti, scomodando, ad esempio, il piccolo «l'urio» il bambino folletto, assimilabile alle figure partenopee del munaciello e della bella 'mbriana, ma non altrettanto conosciuto, e realizza un'opera, come suggerisce il titolo, ad alto tasso di citazionismo, tra cantiche dantesche e De Filippo. Anche i luoghi rispecchiano la mescolanza di generi che il regista intende rappresentare: a location comuni (stazioni abbandonate, campi sportivi, montagne) si alternano luoghi profondamente simbolici, come il santuario di San Michele Arcangelo sul monte Sant'Angelo nel Gargano, caro a crociati e pellegrini, e ricostruzioni di posti immaginari nel piccolo comune fantasma di Apice sulle colline beneventane. A incorniciare gli scenari, poi, c'è la colonna sonora, in cui si incrociano musiche popolari e di ricerca, dai fratelli Mancuso a Glass e Eno.