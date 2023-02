Sorpresa all'anteprima napoletana di questa sera di «Mixed by Erry», il film di Sidney Sibilia sulla vera storia di Enrico Frattasio, il dj di Forcella che mise in piedi un impero della pirateria musicale. Il mito Erry è tornato all'antica passione, mostrandosi, in giacca, cravatta e l'immancabile cuffia in console al Modernissimo, il cinema napoletano da cui è partito il viaggio del film prodotto da Groenlandia che sarà nelle sale dal 2 marzo. Un sorriso un po' tirato all'inizio, la curiosità di chi si chiedeva chi fosse quel disc jockey un po' avanti negli anni, poi il piacere di tornare a... mixare di nuovo. Una serata mixed by Erry, insomma.