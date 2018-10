La Bellucci sado-diavolessa al Sitges Festival, fa esplodere le capre con uno sguardo La scena è già un cult

Venerdì 5 Ottobre 2018, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 6 Ottobre, 09:29

Una sola immagine, già cult:in pelle nera, in piedi ai margini di un pentacolo, fa esplodere, in una pioggia sanguinolenta di viscere e sangue,. E lo fa senza muovere un muscolo, con la sola forza del pensiero. Un sacrificio animale motivato, si fa per dire, da un ragguardevole scopo: caricare di energia maligna una app demoniaca, progettata per trasformare gli uomini, dipendenti dagli smartphone, in zombi.Folle, allucinato e sopra le righe,dell’australiano Kiah Roache-Turner è stato uno dei primi film proiettati in questi giorni al, l’appuntamento europeo con il miglior cinema fantastico in programma ogni autunno in. Ed è stato - per le categorie dell’evento - un successo.Al centro della storia c’è un’inedita, qui in versione: occhi rossi, una batteria di poteri magici ed espressioni di stordita perfidia, l’attrice interpreta la matriarca di una stirpe demoniaca determinata a riprendere il controllo del pianeta (l’inserto animato sulla storia dei demoni è tra le cose migliori del film). Contro di lei tuttavia si muove una forza altrettanto potente, quella di un gruppo di combattenti spregiudicate (Caroline Ford, Tess Haubrich) decise a far fuori il mostro grazie a due armi speciali: una stampante 3d cattura-anime (sic!), e un potente negromante, Howie (Ben O’Toole), ancora non perfettamente in grado di controllare i propri poteri.Scombinato, sregolato, a tratti clamoroso,- che nella platea specializzata di Sitges ha strappato qualche applauso a scena aperta -spaziando, nell’arco dei toni, tra il grottesco e il demenziale. Il background di critica sociale, sull’ossessione moderna per la tecnologia e la dipendenza da device, c’è ma resta sullo sfondo, schiacciato dal fragore dadaista della trama:, neon rosa e luci fotoniche, capace di mettere insieme. E Babbo Natale.