Morta Peggy Lipton, la Norma Jennings di Twin Peaks: aveva 72 anni

Domenica 12 Maggio 2019, 10:55 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2019 11:37

Lutto nel cast di Twin Peaks : è morta, all'età di 72 anni, l'attrice Peggy Lipton , nota per aver interpretato il personaggio di Norma Jennings, la proprietaria della caffetteria della fittizia cittadina in cui è ambientata la serie ideata e diretta da David Lynch e Mark Frost., che aveva recitato anche in un'altra serie tv, I ragazzi di Greer (The Mod Squad), è morta apoche ore fa ed era gravemente malata da tempo. A dare l'annuncio della sua scomparsa sono state le figlie, Kidada e Rashida Jones.