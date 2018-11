L'addio al regista Bernardo Bertolucci: scandaloso visionario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 27 Novembre 2018, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando gli chiedevano del futuro del cinema, lui che era stato innovatore rivoluzionario di quell'arte, descriveva scenari immaginifici poco lontani dal vero: «Non passerà più nelle sale, avrà altri supporti, magari sarà proiettato sul viso di una ragazza». Bernardo Bertolucci era così, un creatore visionario, un artefice di parole irresistibili, un incantatore dal sorriso gentile. Un gigante del cinema. Non solo del cinema. Se n'è andato ieri all'alba, nella bella casa romana di via della Lungara, con la moglie Clare Peploe accanto, stroncato da una crisi respiratoria e dalle complicanze di un tumore. Aveva 77 anni e da tempo era costretto alla sedia a rotelle per i postumi di un intervento alla schiena malriuscito, ma il coraggio di vivere, anche la gioia fanciullesca di vivere, dopo l'iniziale disperazione non gli erano mai venuti meno. Coraggioso, aveva continuato a fare film, adeguando il proprio inesausto talento alle diverse capacità di espressione. Generoso di sé, si era buttato a capofitto nello studio delle nuove tecnologie, riconoscendo nel 3D «un tappeto volante della creatività», ma nulla che avesse a che fare con i roboanti kolossal fantascientifici alla «Avatar», piuttosto un mezzo capace di «andare ancora più a fondo nel fondo dei personaggi». E questo aveva fatto nelle ultime prove del suo smisurato talento, per «L'assedio» e «Io e te», raffinati film «da camera» carichi di un'energia trattenuta e però sempre pronta a filtrare da un'inquadratura sapiente, da uno sguardo speciale sulle emozioni e sul mondo.