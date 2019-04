È morto il regista David Winters: aveva 80 anni

Venerdì 26 Aprile 2019, 17:32 - Ultimo aggiornamento: 26-04-2019 17:39

È morto a Fort Lauderdale, in Florida, l'attore David Winters , coreografo, produttore e regista inglese naturalizzato statuniten. Aveva 80 anni. Winters, che ha insegnato a danzare a grandi star di Hollywood, ha fatto parte del cast originale del musical «West Side Story» a Broadway ed è poi comparso anche nella trasposizione cinematografica di grande successo. È stato coreografo per attori del calibro di Frank Sinatra e Alice Cooper ed anche per cantanti come Michael Jackson. Winters ha creato i balletti per quattro film interpretati da Elvis Presley: «Viva Las Vegas» (1964), «Pazzo per le donne» (1965), «Per un pugno di donne» (1965), «3 fusti, 2 bambole e... 1 tesoro» (1967). Sue le coreografie anche per quattro pellicole con l'attrice Ann-Margret: «La gatta con la frusta» (1964), «Febbre sulla città» (1965), «La ragazza made in Paris» (1966), «La ragazza yè yè» (1966). Ha firmato anche i passi di danza presenti nel film «È nata una stella» (1976) con Barbra Streisand. Nato a Londra il 5 aprile 1939, David Winters giunse a New York alla metà degli anni '50 e iniziò a lavorare a Broadway poco più che adolescente. Fu nel musical «West Side Story» nel ruolo di Baby John. Nel 1961 apparve come A-Rab nella versione cinematografica di «West Side Story» (1961), per la regia di Jerome Robbins e Robert Wise, ricreando la sequenza di danza «Cool».Dopo il grande successo del film, Winters fu ingaggiato personalmente da Presley che lo volle come maestro di danza per il film musicale «Viva Las Vegas» (1964), che fece di lui uno dei più richiesti coreografi di Hollywood degli anni '60. Dopo un'intensa collaborazione con il re del rock and roll, tra gli anni '70 e '80 Winters si è dedicato anche alla regia (tra le pellicole dirette «Corsa al massacro» e «Codice segreto»). Negli anni '90 ha aperto la sua società di produzione «Action International Pictures», in seguito ribattezzata «West Side Studios», che ha prodotto e distribuito in modo indipendente oltre 100 film.