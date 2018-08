MILANO - È morto nella casa di riposo di Milano

l'attore Luigi Origene Soffrano, noto come Jimmy il Fenomeno. Nato a Lucera (Foggia) il 22 aprile di del 1932, aveva 86 anni. I funerali si terranno domani a Milano alle 11. Oltre 150 i film in cui Soffrano ha recitato come inconfondibile caratterista, soprattutto nelle commedie sexy degli anni 70 e 80. Jimmy aveva partecipato anche a Drive In come spalla di Ezio Greggio.

Martedì 7 Agosto 2018, 19:42 - Ultimo aggiornamento: 8 Agosto, 07:54

