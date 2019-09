Mostra del cinema a Venezia, Joker guarda all'Oscar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 1 Settembre 2019, 09:00

VENEZIA - Sul red carpet accanto all'ex marito Vincent Cassel, Monica Bellucci parla di un tema che l'appassiona e da anni la vede in prima linea, la lotta alla violenza sulle donne. Al Lido con la compagna Rooney Mara (al festone per Almodovar sono stati i più ammirati) Joaquin Phoenix incanta con uno dei titoli più attesi, «Joker», preparandosi al bis del premio per il miglior attore che alla Mostra aveva già vinto con «The Master». Grandi applausi per il film di Todd Phillips che molti già vedono all'Oscar: alle classiche atmosfere dark da kolossal del fumetto la storia aggiunge una dimensione sociale, sprazzi di lotta di classe che allargano la prospettiva e fanno di Gotham City del 1981 un avamposto di guerriglia urbana tristemente contemporaneo, con le periferie in rivolta, le strade invase dalla spazzatura e dai topi di fogna, la violenza dilagante. Un luogo fuori controllo, dove la vita vale meno di zero.