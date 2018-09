«L'amica geniale», al Lido di Venezia scoppia la Ferrante fever

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 2 Settembre 2018, 12:00

VENEZIA - «Quello che fai tu faccio pure io». Giù una bambola, ingoiata dal buio della cantina. Giù l'altra bambola: «Quello che fai tu, faccio pure io». Eccole, Lina e Lenù, le amiche geniali di «The Neapolitan Novels», così come appaiono nel trailer diffuso dalla Rai e come si sono viste ieri sera nelle primissime proiezioni accolte alla Mostra con molti applausi. Eccole, le due bambine che danno il volto alle protagoniste della serie tratta dal bestseller mondiale di Elena Ferrante (edito da e/o), trenta milioni di copie vendute nel mondo e fan eccellenti come Hillary Clinton, Jane Campion e Nicole Kidman. Elisa Del Genio, la biondina che interpreta Elena, e Ludovica Nasti, che ha lo sguardo acceso e la determinazione di Lila, sono arrivate ieri, sotto una pioggia torrenziale, con i genitori e con il regista Saverio Costanzo, accompagnato dalla fidanzata Alba Rorhwacher (sua la voce fuoricampo che fa da filo conduttore del racconto). Oggi il debutto attesissimo delle prime due puntate, in platea un parterre de roi con tanti ospiti, personalità istituzionali (a partire dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e dal sindaco Luigi De Magistris) e personaggi del mondo dello spettacolo (con tanto di galà finale al Circolo del golf e pizza creata per l'occasione da Enzo Coccia). Prodotta dall'americana Hbo con Wildside, Rai e Fandango e con Paolo Sorrentino nei panni di produttore esecutivo, la serie è il vero evento della Mostra, posta non caso nel giorno clou del cartellone. «La sfida più grande di questa avventura in quattro stagioni e 32 capitoli» aveva detto Costanzo al «New York Times» alla vigilia delle riprese, «sarà riuscire a rendere le emozioni del libro in modo cinematografico».